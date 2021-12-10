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Укладка тротуарной плитки под ключ

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Одной из востребованных услуг компании «МосТротуар» является производство, реализация и при необходимости укладка сертифицированной бетонной плитки. Фактически – это производство работ полного цикла под ключ. Сотрудничаем, как с физическими, так и юридическими лицами Москвы и Московской области. В портфолио нашей компании можно ознакомиться с готовыми проектами в таких городах, как: Москва, Химки, Дмитров, Истра, Солнечногорск, Красногорск, Дедовск, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, Раменское, Подольск и др..

Почему бетонная плитка?

Благодаря высокому качеству, безупречным эксплуатационным параметрам и впечатляющим эстетическим свойствам, за последние годы брусчатка стала лидирующим материалом в мощении. Бетонные изделия активно используется для благоустройства городских и придомовых территорий: при сооружении дорожек в парках, обустройстве тротуаров, улиц и площадей, автостоянок, складских и производственных помещений. Столь широкое применение популяризировало тротуарную плитку, результатом чего стал повышенный спрос на качественную продукцию, причём в комплексном исполнении – то есть с укладкой «под ключ».

У нас всегда выгодно!

Заказывая услугу, важно выбрать такого производителя, который может предложить высокое качество при доступной цене. Именно таким производителем и реализатором в одном лице является компания «МосТротуар». Если необходимо, мы можем доставить материал на место непосредственного производства работ и осуществить все услуги в едином комплексе – под ключ. На предварительном этапе опытный специалист нашей компании поможет выбрать лучший вариант мощения, смоделирует шаблон в цвете (предварительный дизайн-проект) и точно рассчитает стоимость. Если вы хотите сэкономить, мы поможем оптимизировать все расходы, без ущерба декоративности и надёжности будущего сооружения! Выезд специалиста на ваш объект для снятия замеров бесплатный!

Факторы, влияющие на способы укладки тротуарной плитки:

Целевое назначение дорожки, подъездного пути или площадки.

Фактически – это один из определяющих факторов. На основании этого критерия уточняется толщина плитки. Также учитывается существующая основа (тип грунта, близость грунтовых вод). Определившись с этими параметрами, вы сможете подобрать способ укладки тротуарной плитки.

Цена укладки (мощения) тротуарной плитки на песчаную основу.

Принято считать, что устройство бетонной плитки на песчаную подушку является наиболее простым и наименее затратным, а, следовательно – самым дешёвым и распространённым способом. Для мощения такой плиткой пешеходных зон и подъездных территорий зачастую используют именно этот способ. Остальные варианты будут выше в стоимости по причине увеличения затрат на материалы и дополнительного объёма работ.

Комплексное исполнение - укладка плитки под ключ на укреплённое основание.

Иногда плитку укладывают на стяжку из бетона с применением армировки или без неё. Этот метод является более сложным, трудоёмким и, соответственно, стоить будет дороже. Его принято использовать в тех случаях, когда применяется плитка нестандартных размеров, например – брусчатка из гранитного камня. Наличие бетонной стяжки позволяет контролировать уровень и регулировать толщину покрытия.

Стоимость укладки под ключ (с материалом) Таблица:

Виды оснований под укладку тротуарной плитки Глубина подушки Материалы предоставляет производство В каких зонах использовать Цена за квадратный метр На готовое основание Готовый Сухая смесь, тротуарная плитка (брусчатка) Дорожка, отмостка, площадка под машину от 1600 до 2000 руб. На песчаное основание 10-20 см Песок, геотекстиль, сухая смесь, цемент, тротуарная плитка Для пешеходной зоны, отмостка от 1600 до 2400 руб. На песчано-гравийном основании 20-30 см Щебень, геотекстиль, песок, сухая смесь, тротуарная плитка Для проезда легкового автотранспорта от 2200 до 2800 руб. С подготовкой бетонные основания 30- 40 см Песок, армированная сетка, бетон М 350, сухая смесь, плитка Для зоны проезда грузового автотранспорта от 3600 до 4600 руб.

Стоимость укладки плитки (без материалов)

Виды оснований под укладку тротуарной плитки Глубина подушки Материалы предоставляет заказчик В каких зонах использовать Цена за квадратный метр На готовое основание 5-10 см Сухая смесь, тротуарная плитка Дорожка, отмостка, площадка под машину от 600 руб. На песчаное основание 10-15 см Геотекстиль, песок, сухая смесь, цемент, тротуарная плитка Для пешеходной зоны от 700 руб. На песчано-гравийном основании 20-25 см Геотекстиль, щебень, песок, сухая смесь, тротуарная плитка Для проезда легкового автотранспорта от 800 руб. На бетонное основание 30-35 см Песок, щебень, армированная сетка, бетон М 350, сухая смесь, плитка Для зоны проезда грузового автотранспорта от 1000 руб.

Стоимость установки бордюров

Наименование работ Размеры Материалы предоставляет заказчик(под ключ - производство) Цена за пог.м Цена под ключ за пог.м Установка бордюр маленький 500x200x60 мм Песок, цемент 150 руб. от 400 до 500 руб. Установка бордюр садовый 1000x200x80 мм Песок, цемент 170 руб. от 480 до 700 руб. Установка бордюр дорожный 1000x300x150 мм Песок, цемент 350 руб. от 2000 до 2400 руб.

Наша компания производит обустройство дорожек и тротуаров с применением брусчатки в несколько отлаженных до мелочей этапов:

Первым делом, необходимо произвести разметку площадки под укладку. Выставляются метки, производится предварительная разбивка территории. Тут же нужно учитывать прилегающие участки и наличие уклонов. Следующий этап планировка. В процессе планирования, выравнивается поверхность, обустраиваются каркасы под уклоны (1% от ширины в 1 м), формируется защитный дренажный слой. Чтобы не создать замокающие участки необходимо продумать отводы для воды, с учётом всех уклонов. После этого следует этап организации несущего слоя из морозостойкого материала. Его толщина продиктована целевым назначением площадки. Для простых пешеходных зон принято использовать толщину в переделах от 150 до 200 мм, для автомобильных дорожек – от 20 до 30 сантиметров. Если пренебрегать этим значением, в недалёком будущем на мощёной дорожке могут появиться трещины, ямки, провалы и выбоины. Далее следует установка бордюров и других ограждающих бетонных конструкций. Этот этап также очень важен, поскольку бордюры удерживают периметр дорожки и полностью предотвращают «расползание» плитки в будущем. После этого следует этап изготовления выравнивающего слоя. Материалом служит сухая сыпучая смесь песка и цемента в пропорции 3 к 1. Толщина – 3-5 см. Важно, чтобы этот слой поднял плитку на 1 см выше от сооружаемого уровня (после уплотнения брусчатка установится на нужное значение). Далее можно приступать непосредственно к мощению площадки тротуарной плиткой. Если возможно – используют специальные агрегаты для виброуплотнения. На последнем этапе работ производится затирка швов и финальная обработка покрытия. Фактически – это последний штрих, после которого готовая дорожка или тротуар будет иметь безукоризненную декоративность.

Как видите, укладка тротуарной плитки сложный и весьма хлопотный процесс. Чтобы сроки исполнения были максимально сжатыми, а расходы оптимизированы под ваш бюджет, лучше воспользоваться услугами профессионалов – укладкой плитки под ключ от компании «МосТротуар»!

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