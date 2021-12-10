Покрытие для мощения тротуаров, дорожек, площадей, парковок является сезонным товаром. Укладка материала обычно происходит с апреля по октябрь. Но на самом деле подбирать тротуарную плитку зимой – практично по ряду причин. Стоит разобраться, с чем это связано.
Укладка тротуарной плитки под ключ
Одной из востребованных услуг компании «МосТротуар» является производство, реализация и при необходимости укладка сертифицированной бетонной плитки. Фактически – это производство работ полного цикла под ключ. Сотрудничаем, как с физическими, так и юридическими лицами Москвы и Московской области. В портфолио нашей компании можно ознакомиться с готовыми проектами в таких городах, как: Москва, Химки, Дмитров, Истра, Солнечногорск, Красногорск, Дедовск, Долгопрудный, Мытищи, Одинцово, Раменское, Подольск и др..
Почему бетонная плитка?
Благодаря высокому качеству, безупречным эксплуатационным параметрам и впечатляющим эстетическим свойствам, за последние годы брусчатка стала лидирующим материалом в мощении. Бетонные изделия активно используется для благоустройства городских и придомовых территорий: при сооружении дорожек в парках, обустройстве тротуаров, улиц и площадей, автостоянок, складских и производственных помещений. Столь широкое применение популяризировало тротуарную плитку, результатом чего стал повышенный спрос на качественную продукцию, причём в комплексном исполнении – то есть с укладкой «под ключ».
У нас всегда выгодно!
Заказывая услугу, важно выбрать такого производителя, который может предложить высокое качество при доступной цене. Именно таким производителем и реализатором в одном лице является компания «МосТротуар». Если необходимо, мы можем доставить материал на место непосредственного производства работ и осуществить все услуги в едином комплексе – под ключ. На предварительном этапе опытный специалист нашей компании поможет выбрать лучший вариант мощения, смоделирует шаблон в цвете (предварительный дизайн-проект) и точно рассчитает стоимость. Если вы хотите сэкономить, мы поможем оптимизировать все расходы, без ущерба декоративности и надёжности будущего сооружения! Выезд специалиста на ваш объект для снятия замеров бесплатный!
Факторы, влияющие на способы укладки тротуарной плитки:
- Целевое назначение дорожки, подъездного пути или площадки.
Фактически – это один из определяющих факторов. На основании этого критерия уточняется толщина плитки. Также учитывается существующая основа (тип грунта, близость грунтовых вод). Определившись с этими параметрами, вы сможете подобрать способ укладки тротуарной плитки.
- Цена укладки (мощения) тротуарной плитки на песчаную основу.
Принято считать, что устройство бетонной плитки на песчаную подушку является наиболее простым и наименее затратным, а, следовательно – самым дешёвым и распространённым способом. Для мощения такой плиткой пешеходных зон и подъездных территорий зачастую используют именно этот способ. Остальные варианты будут выше в стоимости по причине увеличения затрат на материалы и дополнительного объёма работ.
- Комплексное исполнение - укладка плитки под ключ на укреплённое основание.
Иногда плитку укладывают на стяжку из бетона с применением армировки или без неё. Этот метод является более сложным, трудоёмким и, соответственно, стоить будет дороже. Его принято использовать в тех случаях, когда применяется плитка нестандартных размеров, например – брусчатка из гранитного камня. Наличие бетонной стяжки позволяет контролировать уровень и регулировать толщину покрытия.
Стоимость укладки под ключ (с материалом) Таблица:
|Виды оснований под укладку тротуарной плитки
|Глубина подушки
|Материалы предоставляет производство
|В каких зонах использовать
|Цена за квадратный метр
|На готовое основание
|Готовый
|Сухая смесь, тротуарная плитка (брусчатка)
|Дорожка, отмостка, площадка под машину
|от 1600 до 2000 руб.
|На песчаное основание
|10-20 см
|Песок, геотекстиль, сухая смесь, цемент, тротуарная плитка
|Для пешеходной зоны, отмостка
|от 1600 до 2400 руб.
|На песчано-гравийном основании
|20-30 см
|Щебень, геотекстиль, песок, сухая смесь, тротуарная плитка
|Для проезда легкового автотранспорта
|от 2200 до 2800 руб.
|С подготовкой бетонные основания
|30- 40 см
|Песок, армированная сетка, бетон М 350, сухая смесь, плитка
|Для зоны проезда грузового автотранспорта
|от 3600 до 4600 руб.
Стоимость укладки плитки (без материалов)
|Виды оснований под укладку тротуарной плитки
|Глубина подушки
|Материалы предоставляет заказчик
|В каких зонах использовать
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Цена за квадратный метр
|На готовое основание
|5-10 см
|Сухая смесь, тротуарная плитка
|Дорожка, отмостка, площадка под машину
|от 600 руб.
|На песчаное основание
|10-15 см
|Геотекстиль, песок, сухая смесь, цемент, тротуарная плитка
|Для пешеходной зоны
|от 700 руб.
|На песчано-гравийном основании
|20-25 см
|Геотекстиль, щебень, песок, сухая смесь, тротуарная плитка
|Для проезда легкового автотранспорта
|от 800 руб.
|На бетонное основание
|30-35 см
|Песок, щебень, армированная сетка, бетон М 350, сухая смесь, плитка
|Для зоны проезда грузового автотранспорта
|от 1000 руб.
Стоимость установки бордюров
|Наименование работ
|Размеры
|Материалы предоставляет заказчик(под ключ - производство)
|Цена за пог.м
|Цена под ключ за пог.м
|Установка бордюр маленький
|500x200x60 мм
|Песок, цемент
|150 руб.
|от 400 до 500 руб.
|Установка бордюр садовый
|1000x200x80 мм
|Песок, цемент
|170 руб.
|от 480 до 700 руб.
|Установка бордюр дорожный
|1000x300x150 мм
|Песок, цемент
|350 руб.
|от 2000 до 2400 руб.
Наша компания производит обустройство дорожек и тротуаров с применением брусчатки в несколько отлаженных до мелочей этапов:
- Первым делом, необходимо произвести разметку площадки под укладку. Выставляются метки, производится предварительная разбивка территории. Тут же нужно учитывать прилегающие участки и наличие уклонов.
- Следующий этап планировка. В процессе планирования, выравнивается поверхность, обустраиваются каркасы под уклоны (1% от ширины в 1 м), формируется защитный дренажный слой. Чтобы не создать замокающие участки необходимо продумать отводы для воды, с учётом всех уклонов.
- После этого следует этап организации несущего слоя из морозостойкого материала. Его толщина продиктована целевым назначением площадки. Для простых пешеходных зон принято использовать толщину в переделах от 150 до 200 мм, для автомобильных дорожек – от 20 до 30 сантиметров. Если пренебрегать этим значением, в недалёком будущем на мощёной дорожке могут появиться трещины, ямки, провалы и выбоины.
- Далее следует установка бордюров и других ограждающих бетонных конструкций. Этот этап также очень важен, поскольку бордюры удерживают периметр дорожки и полностью предотвращают «расползание» плитки в будущем.
- После этого следует этап изготовления выравнивающего слоя. Материалом служит сухая сыпучая смесь песка и цемента в пропорции 3 к 1. Толщина – 3-5 см. Важно, чтобы этот слой поднял плитку на 1 см выше от сооружаемого уровня (после уплотнения брусчатка установится на нужное значение).
- Далее можно приступать непосредственно к мощению площадки тротуарной плиткой. Если возможно – используют специальные агрегаты для виброуплотнения.
- На последнем этапе работ производится затирка швов и финальная обработка покрытия. Фактически – это последний штрих, после которого готовая дорожка или тротуар будет иметь безукоризненную декоративность.
Как видите, укладка тротуарной плитки сложный и весьма хлопотный процесс. Чтобы сроки исполнения были максимально сжатыми, а расходы оптимизированы под ваш бюджет, лучше воспользоваться услугами профессионалов – укладкой плитки под ключ от компании «МосТротуар»!
Новости и полезные советы
Швы тротуарной плитки обычно засыпают песком, реже — гарцовкой (смесью песка и цемента). Но у этих классических засыпок есть ряд недостатков: