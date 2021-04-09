Производство тротуарной плитки и бордюра
Ищете качественную тротуарную плитку по доступной цене? Компания «МосТротуар» производит тротуарную плитку и предлагает не только эталонное качество, но и одни из лучших цен в Москве.
Материал совмещает привлекательный внешний вид с высокими эксплуатационными характеристиками. Будьте уверены, что покрытие сохранит свои свойства не на один десяток лет.
|Вибропрессованная плитка
|Брусчатка
|Старый город
|Волна
|от 440 420 руб./м2
|от 500 480 руб./м2
|от 480 440 руб./м2
|Купить
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|Вибролитьевая плитка
|8 кирпичей
|Гжелка (Цветок)
|Английский булыжник
|от 400 руб./м2
|от 390 руб./м2
|от 400 руб./м2
|Купить
|Купить
|Купить
|Вибропрессованная плитка
|от 440р. 420 руб.
|Брусчатка
|от 500р. 480 руб./м2
|Старый город
|от 420 руб./м2
|Катушка
|от 400 руб./м2
|Квадрат
|Вибролитьевая плитка
|от 400 руб./м2
|8 кирпичей
|Цена за м2 от 390 руб.
|Гжелка (Цветок)
|Цена за м2 от 330 руб.
|Паркет
|Цена за м2 от 330 руб.
|Тучка
6 причин купить тротуарную плитку нашего производства
Тротуарная плитка универсальный материал. Хотя рынок предлагает много других решений, аналогов плитке по долговечности и характеристикам нет. Почему такое количество клиентов выбирает именно ее? Это связано с очевидными достоинствами продукции нашего производства:
- Долговечность. Наша плитка и бордюры отлично выдерживают серьезные механические нагрузки, трение, и прочие факторы. При правильной укладке и эксплуатации они служат до 50 лет. Это делает их очень выгодным вложением: cделайте покупку раз, и забудьте о ремонтных работах на долгий срок.
- Термостойкость. Материал не боится ни чрезмерно высоких, ни экстремально низких температур. Благодаря особой фактуре плитки при ходьбе создается трение, что устраняет риски падения и снижает травмоопасность. Это особенно актуально для зимнего времени года.
- Универсальность. Одно покрытие подходит для широкого спектра задач: мощения пешеходных зон, дорожек, автостоянок, территорий дачных участков и так далее.
- Простота монтажа. Укладка тротуарной плитки простой и быстрый процесс. К тому же при необходимости можно в любой момент разобрать покрытие и собрать его снова.
- Привлекательный внешний вид. Тротуарная плитка смотрится красиво, дорого и уместно в любой обстановке. Предлагаем большой выбор цветов, текстур и фактур. Материал будет идеально соответствовать вашим вкусам и вписываться в окружающее пространство.
- Экологическая безопасность. Последний в списке, но не последний по важности пункт. В составе плитки нашего производства нет никаких вредных компонентов, поэтому она полностью безопасна и для человека, и для окружающей среды.
Тротуарная плитка от производителя по отличным ценам
«МосТротуар» - производитель, магазин и подрядчик одновременно. Мы работаем более 14 лет и предлагаем исключительно качественную плитку, имеющую все сертификаты соответствия.
|Почему выбирают нас?
|Один из первых по качестве
|Можно с укладкой под ключ
|Собственная производство
|Собственный автопарк
|Оплата на месте
Отлаженное собственное производство позволяет нам оптимизировать затраты. Поэтому вы можете приобрести тротуарную плитку по одним из самых низких цен в Москве. Мы предлагаем удобную доставку и профессиональную укладку покрытия.
Разнообразие применяемых форм и цветовой гаммы
|Серый
|Тёмный серый
|Чёрный
|Красный (бордовый)
|Коричневый
|Горчичный
|Жёлтый
Наша тротуарная плитка многократно окупающее себя вложение. Она будет радовать прочностью, надежностью и отменным внешним видом в течение долгих лет. Спешите сделать покупку по ценам 2020 года. Для заказа продукции или замера позвоните нам, либо оставьте заявку на сайте.