Производство тротуарной плитки и бордюра

Ищете качественную тротуарную плитку по доступной цене? Компания «МосТротуар» производит тротуарную плитку и предлагает не только эталонное качество, но и одни из лучших цен в Москве.

Материал совмещает привлекательный внешний вид с высокими эксплуатационными характеристиками. Будьте уверены, что покрытие сохранит свои свойства не на один десяток лет.

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6 причин купить тротуарную плитку нашего производства

Тротуарная плитка универсальный материал. Хотя рынок предлагает много других решений, аналогов плитке по долговечности и характеристикам нет. Почему такое количество клиентов выбирает именно ее? Это связано с очевидными достоинствами продукции нашего производства:

Долговечность. Наша плитка и бордюры отлично выдерживают серьезные механические нагрузки, трение, и прочие факторы. При правильной укладке и эксплуатации они служат до 50 лет. Это делает их очень выгодным вложением: cделайте покупку раз, и забудьте о ремонтных работах на долгий срок. Термостойкость. Материал не боится ни чрезмерно высоких, ни экстремально низких температур. Благодаря особой фактуре плитки при ходьбе создается трение, что устраняет риски падения и снижает травмоопасность. Это особенно актуально для зимнего времени года. Универсальность. Одно покрытие подходит для широкого спектра задач: мощения пешеходных зон, дорожек, автостоянок, территорий дачных участков и так далее. Простота монтажа. Укладка тротуарной плитки простой и быстрый процесс. К тому же при необходимости можно в любой момент разобрать покрытие и собрать его снова. Привлекательный внешний вид. Тротуарная плитка смотрится красиво, дорого и уместно в любой обстановке. Предлагаем большой выбор цветов, текстур и фактур. Материал будет идеально соответствовать вашим вкусам и вписываться в окружающее пространство. Экологическая безопасность. Последний в списке, но не последний по важности пункт. В составе плитки нашего производства нет никаких вредных компонентов, поэтому она полностью безопасна и для человека, и для окружающей среды.

Тротуарная плитка от производителя по отличным ценам

«МосТротуар» - производитель, магазин и подрядчик одновременно. Мы работаем более 14 лет и предлагаем исключительно качественную плитку, имеющую все сертификаты соответствия.

Почему выбирают нас? Один из первых по качестве Можно с укладкой под ключ Собственная производство Собственный автопарк Оплата на месте

Отлаженное собственное производство позволяет нам оптимизировать затраты. Поэтому вы можете приобрести тротуарную плитку по одним из самых низких цен в Москве. Мы предлагаем удобную доставку и профессиональную укладку покрытия.

Разнообразие применяемых форм и цветовой гаммы

Серый

Тёмный серый

Чёрный

Красный (бордовый)

Коричневый

Горчичный

Жёлтый



Наша тротуарная плитка многократно окупающее себя вложение. Она будет радовать прочностью, надежностью и отменным внешним видом в течение долгих лет. Спешите сделать покупку по ценам 2020 года. Для заказа продукции или замера позвоните нам, либо оставьте заявку на сайте.