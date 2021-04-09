Производство тротуарной плитки и бордюра

Ищете качественную тротуарную плитку по доступной цене? Компания «МосТротуар» производит тротуарную плитку и предлагает не только эталонное качество, но и одни из лучших цен в Москве.

Материал совмещает привлекательный внешний вид с высокими эксплуатационными характеристиками. Будьте уверены, что покрытие сохранит свои свойства не на один десяток лет.

Вибропрессованная плитка
bruschatka-3d.png Старый город-3д 01
Брусчатка Старый город Волна
от 440 420 руб./м2 от 500 480 руб./м2 от 480 440 руб./м2
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Вибролитьевая плитка
8-kirpichej_3d.png gzhelka-3d.png angliskij_bulyzhnik-3d.png
8 кирпичей Гжелка (Цветок) Английский булыжник
от 400 руб./м2 от 390 руб./м2 от 400 руб./м2
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Вибропрессованная плитка
001
от 440р. 420 руб.
Брусчатка
Старый город-3д-2
от 500р. 480 руб./м2
Старый город
Катушка- 3д
от 420 руб./м2
Катушка
Квадрат -3д
 от 400 руб./м2
Квадрат
Вибролитьевая плитка
8-кирпичей - 3д
 от 400 руб./м2
8 кирпичей
Гжелька-3д
Цена за м2 от 390 руб.
Гжелка (Цветок)
 Паркет-3д
Цена за м2 от 330 руб.
Паркет
Тучка-3д
Цена за м2 от 330 руб.
Тучка

6 причин купить тротуарную плитку нашего производства

Тротуарная плитка универсальный материал. Хотя рынок предлагает много других решений, аналогов плитке по долговечности и характеристикам нет. Почему такое количество клиентов выбирает именно ее? Это связано с очевидными достоинствами продукции нашего производства:

  1. Долговечность. Наша плитка и бордюры отлично выдерживают серьезные механические нагрузки, трение, и прочие факторы. При правильной укладке и эксплуатации они служат до 50 лет. Это делает их очень выгодным вложением: cделайте покупку раз, и забудьте о ремонтных работах на долгий срок.
  2. Термостойкость. Материал не боится ни чрезмерно высоких, ни экстремально низких температур. Благодаря особой фактуре плитки при ходьбе создается трение, что устраняет риски падения и снижает травмоопасность. Это особенно актуально для зимнего времени года.
  3. Универсальность. Одно покрытие подходит для широкого спектра задач: мощения пешеходных зон, дорожек, автостоянок, территорий дачных участков и так далее.
  4. Простота монтажа. Укладка тротуарной плитки простой и быстрый процесс. К тому же при необходимости можно в любой момент разобрать покрытие и собрать его снова.
  5. Привлекательный внешний вид. Тротуарная плитка смотрится красиво, дорого и уместно в любой обстановке. Предлагаем большой выбор цветов, текстур и фактур. Материал будет идеально соответствовать вашим вкусам и вписываться в окружающее пространство.
  6. Экологическая безопасность. Последний в списке, но не последний по важности пункт. В составе плитки нашего производства нет никаких вредных компонентов, поэтому она полностью безопасна и для человека, и для окружающей среды.

Тротуарная плитка от производителя по отличным ценам

«МосТротуар» - производитель, магазин и подрядчик одновременно. Мы работаем более 14 лет и предлагаем исключительно качественную плитку, имеющую все сертификаты соответствия.

Почему выбирают нас?
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Один из первых по качестве Можно с укладкой под ключ Собственная производство Собственный автопарк Оплата на месте

Отлаженное собственное производство позволяет нам оптимизировать затраты. Поэтому вы можете приобрести тротуарную плитку по одним из самых низких цен в Москве. Мы предлагаем удобную доставку и профессиональную укладку покрытия.

Разнообразие применяемых форм и цветовой гаммы

Серый
цвет серый		 Тёмный серый
тёмный серый		 Чёрный
цвет чеорный		 Красный (бордовый)
цвет красный		 Коричневый
цвет коричневый		 Горчичный
цвет горчичный		 Жёлтый
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Наша тротуарная плитка многократно окупающее себя вложение. Она будет радовать прочностью, надежностью и отменным внешним видом в течение долгих лет. Спешите сделать покупку по ценам 2020 года. Для заказа продукции или замера позвоните нам, либо оставьте заявку на сайте.

Новости и полезные советы

Как выбрать бордюр для тротуарной плитки?
Бордюр является важным элементом, который позволяет разделять зоны, ограничивать дорожки и уровни расположения плитки. Существует множество разновидностей бордюров, которые отличаются функционалом, материалами и размерами. Зачастую для изготовления элемента используется обычный бетон.
5 классических ошибок при укладке тротуарной плитки
Начинающие строители и даже опытные укладчики плитки периодически совершают типичные ошибки, которые приводят к плачевному результату. К сожалению, ошибки действительно могут совершать даже профессионалы, поэтому владелец участка должен понимать, что и как делают строители.
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